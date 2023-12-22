شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شئون اللاعبين تجتمع بالأندية لشرح السيستم الإلكتروني وربطه مع فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت، الخميس، إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني، لبحث آخر تطورات السيستم الإلكتروني الخاص بالاتحاد المصري وربطه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة شروط القيد الجديدة بداية فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

وحضر الاجتماع اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام علي لجنة شئون اللاعبين، وبحضور كلا من كريم أنور، وأحمد سامي وشريف دري نجم، ومحمود سعد من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

ويهدف ربط نظام القيد في الاتحاد المصري بنظام القيد مع الاتحاد الدولي "فيفا" مزيدا من الشفافية والإجراءات الصحيحة في قيد اللاعبين.