إيهاب جلال يدرس نقاط القوة والضعف فى المصرى استعدادا لمواجهة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يعكف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق المصرى البورسعيدى، استعدادا لمواجهتهما المقرر لها الثانى من يناير المقبل في بطولة دورى Nile.

ويدرس إيهاب جلال وجهازه الفني كل نقاط القوة في فريق المصرى وخاصة التي ظهرت في مباراة الزمالك الذى حقق فيها فوزا مهما، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز.

وحذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.

وخسر الإسماعيلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، سجل هدف إنبي المدافع محمد إسماعيل حامد فى الدقيقة 14، كما شهد اللقاء طرد إياد العسقلاني مدافع الدروايش في الدقيقة 69 بعد عرقلة مروان داوود.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.