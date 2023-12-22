شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: اختيار 7 حكام لإدارة أمم أفريقيا فخر للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اختيار 7 حكام مصريين لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية فخر للكرة المصرية.

وأبدى فاروق غضبه واستياءه من الهجوم على الحكام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، قائلا: "زعلان من الهجوم علينا، فنحن نعمل، نعم هناك بعض الأخطاء لكن لازم يساندونا"، وقال إنه يشعر بالحزن بسبب الانتقادات غير الموضوعية، واختتم فاروق: "انتظرونا فى تحكيم مباريات كأس العالم".

وأعلن كاف عن قائمة الحكام في كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار وضمت 68 حكما بين ساحة ومساعد وتقنية فيديو، ومن بينهم 7 مصريين.

وجاءت قائمة الحكام المصريين المستدعين للبطولة كل من أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام للساحة، والثنائي أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال حكمان للساحة، وفى تقنية الفيديو محمود عاشور ومحمود البنا.