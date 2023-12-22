شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: تأجيل المباريات يؤثر على موعد نهاية الدورى لكن كل الدعم للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن تأجيل أى مباريات يؤثر على موعد نهاية الموسم، ولكن تأجيل بعض المباريات بالجولة العاشرة جاء بسبب المنتخب.

وقال دياب فى تصريحات لبرنامج الهدف الذى يذاع على قناة أون سبورت الذى يقدمه إبراهيم عبد الجواد، أن التأجيل تم لمصلحة منتخب مصر، حيث إن الرابطة تدعم المنتخب ومدربه روى فيتوريا، قائلا: "أى تأجيل يؤثر على موعد نهاية الموسم لكن كل الدعم للمنتخب ومدربه".

وأضاف رئيس الرابطة أن كأس الرابطة سيقام فى الموسم الحالى بنظام المجموعات، لكن على مستوى بطولة الدورى فالأندية رفضت من قبل فكرة تغيير نظام البطولة.

وتحدث دياب عن اعتذار الأهلى عن عدم الاشتراك في كأس الرابطة، مؤكدا أن وجود الأهلى والزمالك فى أى بطولة سواء محلية أو قارية يمنحها مذاقا خاصا لكن الأهلى يرى أن اشتراكه فى البطولة هذا الموسم لن يتم بسبب رؤية فنية، حيث شارك فى بطولات كثيرة ولديه ضغط مباريات، وبالتالى الاعتذار عن المشاركة تم لرؤية فنية.