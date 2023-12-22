شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني اليوم 22 /12 /2023 بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلي في الرابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة الموافق 22 /12 /2023 اختبارا قويا حينما يواجه أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم ، ويبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاة مرات ، أعوام 2006 و2020 و2021،.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي ، فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.

وتُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4).

ويتطلع الأهلي لإسعاد جماهيره بحصد الميدالية البرونزية بعد الأداء المتواضع أمام فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين الماضي بملعب الجوهرة المُشعة في نصف نهائي البطولة.

وعقد كولر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق على مدار الأيام الماضية طالبهم خلالها بالتركيز والجدية في مباراة الليلة منذ الدقيقة الأولى لأن المنافس الياباني صعب ويقدم كرة سريعة وهجومية.

وأكد المدرب السويسري للاعبي الفريق أن أوراوا قدم عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز ليون المكسيكي، بهدف دون رد سجله لاعبه أليكس شالك كما ظهر بمستوى قوي أمام منشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة رغم فوز العملاق الإنجليزي بثلاثية نظيفة نظراً لفارق الخبرات والإمكانيات الشاسع بين الفريقين.

وتشير الدلائل إلى أن أوراق كولر في مباراة الليلة لن تشهد تغييرات كثيرة وسيعتمد على عناصره المؤثرين يأتي في مقدمتهم ، بيرسي تاو والشحات وكهربا ومروان عطية ومحمد هاني .

في المقابل ، يتطلع الفريق الياباني للفوز من أجل حصد البرونزية وأكد البولندي ماسيج سكورزا مدرب أوراوا أن مواجهة الاهلي الليلة ستكون مختلفة تمام عن مواجهة مانشستر سيتي.

وقال سكورزا : "الأهلي فريق مختلف عن مانشستر سيتي، واجهنا صعوبة أمام بطل إنجلترا في اختراق فريقهم، وأعتقد هناك فرق كبير وستكون المواجهة مختلفة وأتم "الخبرة في اللعب أمام مثل هؤلاء الفرق مهم جدا لأنهم قادرين على استغلال كل خطأ صغير.