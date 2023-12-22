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مجلس الزمالك يستقبل رئيس نادي الطيران

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ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مجلس إدارة نادي الطيران برئاسة هشام الشوري ، ونائبه إبراهيم عبد الحليم، وأمين الصندوق محمد عبد النبي، وعدد من أعضاء مجلس الطيران لتقديم التهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للنادي.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة نادي الزمالك الحالية بمسؤولي الأندية وجميع الهيئات.

وأعرب مسؤولو نادي الطيران عن أمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في مهمته خلال الفترة المقبلة.

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وشهدت الجلسة حضور كل من، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وكابتن هشام نصر نائب الرئيس، و نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة، والمستشار هشام إبراهيم مستشار النادي والمشرف على الشئون الإدارية والدكتور حسين السمري.

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