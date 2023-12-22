شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: فيفا يكافئ مارشينياك "جلاد الأهلى" بنهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفاجئنا بإسناد نهائى مونديال الأندية بين مانشستر سيتى الإنجليزى مع نظيره فريق فلومينينسى البرازيلى والمحدد له تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة إلى الدولى البولندى سيمون مارشينياك صاحب الـ39 عاما، دولى 2011، الذى أدار لقاء الأهلى وفلومينينسى البرازيلى بنصف نهائى البطولة، وانتهى بفوز بطل البرازيل 2/صفر.

شهدت مباراة الأهلى وفلومينينسى البرازيلى العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتى كانت تستوجب حضورا متميزا من الحكم البولندى طبقا للقانون، خاصة أنه من أصحاب الخبرات التحكيمية عبر مشوار صافرته الدولية منذ عام 2011 وحتى الآن.

البولندى سيمون تغاضى عن ركلة جزاء لصالح كهربا مهاجم الأهلى فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء للدفع من الخلف داخل منطقة جزاء فلومينينسى، فى الوقت الذى تغاضى عن طرد الكولومبى جون أرياس لضرب إمام عاشور بالكوع طبقا للقانون، كما أنه أيضا داس بقدمه على الترقوة للاعب الأهلى إمام عاشور تستوجب أيضا طردا، إلى جانب أن ماتيوس مارتنيلى كان أيضا يستحق الطرد للعب بقوة زائدة بعدما داس أيضا بقدمه على فخد حسين الشحات لاعب الأهلى، إلى جانب أنه بعدما سمح بالالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة من الدقيقة الأولى لكنه فاجأنا باحتساب ركلة جزاء على بيرسى تاو لصالح مدافع الفريق البرازيلى مارسيلو، بعد رصدنا هذه الأخطاء للحكم خلال اللقاء فوجئنا بإسناد نهائى البطولة للبولندى مارشينياك فى اختيار مثير للتساؤل.

لا شك أن الحكم سيمون يمتلك خبرة كبيرة لذلك أسند "فيفا" له نهائى كأس العالم 2022 بقطر بين فرنسا والأرجنتين، التى أقيمت فى ديسمبر الماضى 2022 وتوج منتخب التانجو باللقب، ثم عاد للظهور فى الكادر عندما كانت صافرته حاضرة فى نهائى دورى أبطال أوروبا بين مانشستر سيتى الإنجليزى، ونظيره إنتر ميلان الإيطالى، وانتهى بفوز الفريق الإنجليزى باللقب، لكن أخطاءه فى لقاء نصف نهائى لا تؤهله للتكريم بإدارة النهائى وكان الأحق بإدارة نهائى العُرس المونديالى هو الدولى الفنزويلى خسيوس فنزويلا، والذى سيكون حكما رابعا فى اللقاء.

ومن ثم كان يمكن أن تظهر صافرة خسيوس فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلى وأوراوا ريد دياموندز، لكن يبقى "فيفا" صاحب الاختيار بعدما أسند اللقاء إلى الأمريكية تورى بينسو التى أدارت مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى النيوزيلاندى فى افتتاح البطولة، ويبقى الظهور الوحيد للتحكيم الأفريقى فى ليلة الختام من خلال الكونغولى جان ندلا الحكم الرابع فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.