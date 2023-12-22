شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه بايونيرز فى ثانى وديات الاستعداد للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لطلعت محرم، ثاني مبارياته الودية بالجبل الأخضر، عندما يلتقي بنظيره بايونيرز، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم خوض مبارتين وديتين بالملعب الفرعي بالنادي وذلك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري .

ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة طلعت محرم ، برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية يتخللها خوض وديتين أمام ألو إيجيبت وبايونيرز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة طلعت محرم ، لإعطاء الفرصة للاعبين خلال الوديتين للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.