شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يرسم خطة معسكرى الزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

من ناحية أخرى قطع مسئولو نادى الزمالك شوطاً كبيراً فى ملف سداد الديون الخارجية، التى تسببت فى إيقاف قيد القلعة البيضاء، وأدت إلى منعه من التعاقد مع صفقات خلال الفترة الماضية وسداد أوجه العجز والنقص فى صفوفه.

وباتت عملية رفع القيد عن القلعة البيضاء مسألة وقت، حيث يقف مسئولو نادى الزمالك على قدم وساق من أجل إنهاء هذه الأزمة التى أرهقت النادى، طوال الفترة الماضية، في ظل حاجة النادي للحصول على صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، من أجل دعم الفريق الذي ينافس على كافة الألقاب محليًا وقاريًا هذا الموسم.