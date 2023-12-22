3 أسباب تدفع برشلونة للموافقة على رحيل ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي اقترب من طرق أبواب الدوري السعودي، بعد ازدياد احتمالات رحيله عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ليفاندوفسكي أحد الأهداف الأساسية التي كانت يضعها الدوري السعودي في الصيف الماضي لكن تمسك اللاعب وناديه حال إتمام الصفقة ولكن هناك أمور طرأت وفقًا لمتغيرات الموسم الحالي من المتوقع أن تدفع النادي للسماح لمهاجمه بالرحيل في يناير وتتمثل في 3 أسباب رئيسية نستعرضها في السطور التالية.

تراجع المستوى..

أصبح ليفاندوفسكي مصدر قلق داخل نادي برشلونة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الموسم الحالي على الرغم من تصدره قائمة الهدافين لفريقه، إلا أن يعاني من إهدار كبير للموسم عطفًا على أنه لم ينجح في التهديف خارج الأرض منذ أكثر من ثلاثة أشهر كاملة، لذا قد يدفع إدارة النادي لتقييم الموقف وتحقيق الاستفادة المادية بعد غياب تضاؤل عناصر الاستفادة الفنية.

الديون..

يعاني برشلونة من أزمة اقتصادية منذ جائحة كورونا، وتشكل تهديدًا كبيرًا على الاستقرار داخل جدران "كامب نو" حتى هذه اللحظة، إذ أن النادي مطالب بتسديد نحو 40 مليون دولار في الفترة المقبلة ويبحث عن مصادر دخل سريعة للحفاظ على الاستقرار، ما يجعل إدارة النادي تدرس إمكانية الاستغناء عن عدد من النجوم في الشتاء المقبل على رأسهم ليفاندوفسكي وثنائي الدفاع جول كوندي أندريس كريستنسين.

العرض المغري..

يمتلك نادي برشلونة عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية، بشراء عقد ليفاندوفسكي في انتقالات الشتاء المقبلة مقابل 40 مليون دولار، ويعد هذا العرض مغري لنادي برشلونة كون ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 35 عامًا، ومن الصعب الحصول على هذا المبلغ بالنظر إلى عامل السن.

هذه الأسباب من المتوقع أن تجعل برشلونة يعطي صك الرحيل إلى الدوري السعودي لمهاجمه ليفاندوفسكي لحل أزمته الاقتصادية من جهة وأخرى لإيجاد بديل مناسب لتعويض جافي لاعب الوسط المصاب بالرباط الصليبي.

ويعاني برشلونة في الأسابيع الأخيرة على مستوى النتائج، حيث خسر آخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا على الرغم من تأهله كمتصدر لمجموعته، بجانب التراجع على مستوى الأداء والنتيجة في الدوري الإسباني جعله يحتل المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن جيرونا المتصدر.