محترف الرجاء على رادار الزمالك في يناير

زف إبراهيم سعيد نجم القطبين السابق، بشرى سارة لجماهير الزمالك، بشأن صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال تم حل أزمة إيقاف القيد.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه على قناة “النهار”:” مصدر خاص داخل الزمالك أكد أن الإيفواري روجر أهولو لاعب وسط الرجاء المغربي ضمن أهم الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف الأبيض “.

وأضاف نجم القطبين السابق في تصريحاته:” في شهر يناير المقبل في حال تم فتح باب القيد”، موضحًا أن المسؤولين في الزمالك يتابعون موقف اللاعب باستمرار من أجل تحليل أداءه ومعرفة موقف النادي المغربي من التخلي عن خدماته.

واختتم إبراهيم سعيد:” اللاعب الإيفواري سينتهي عقده مع الرجاء فى صيف 2025 وتبلغ قيمته التسويقية مليون يورو، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع “.