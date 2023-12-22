ثلاث طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي أوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023، وتقام المباراة في الرابعة والنصف عصر غدا.

وتنقل قناة الأهلي وأوراوا على قناة SSC SPORT 1 بتعليق محمد حسين، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة SSC Sport 5 بتعليق عبدالله الغامدي، بالإضافة إلى بث المباراة عبر تطبيق "شاهد".

ويخوض الأهلى تحديد المركز الثالث بعد الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما يخوض أوراوا اللقاء بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2023.

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