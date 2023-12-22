"يعتبر جدد".. العدل يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المنتج السينمائي جمال العدل، بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك، بشأن تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض.

ويعد جمال العدل وشقيقه مدحت، من كبار المنتميين لنادي الزمالك، ومقربين لمجلس إدارة النادي الأبيض بقيادة حسين لبيب.

قال جمال العدل في برنامج تلفزيوني عبر قناة "أون": "أحمد فتوح يعتبر جدد لنادي الزمالك، ولازم أشكر مجلس إدارة النادي".

وأوضح: "نحن جميعا وراء المجلس، وحسين لبيب لديه أمور صعبة وهو زملكاوية ويعمل على خروج النادي لبر الأمان مرة أخرى".

جدير بالذكر أن أحمد فتوح ينتهي عقده مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل.