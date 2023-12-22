شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس إبرام الصفقات التبادلية فى يناير توفيراً للنفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسؤولو النادي المصري، اللجوء إلى الصفقات التبادلية في يناير المقبل، وذلك توفيراً للنفقات المادية للنادي، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير في الدوري المصري، بالإضافة إلى التزامات النادي المادية تجاه الفريق الأول وباقي الأنشطة الرياضية بالنادي البورسعيدي.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.