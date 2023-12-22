شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يراقب الأهلى أمام أوراوا اليابانى استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راقب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، النادى الأهلى اليوم الجمعة، في مباراته أمام أوراوا الياباني في إطار منافسات كأس العالم للأندية لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع.

ويدرس أيمن الرمادى الأهلى في هذه المباراة لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهته الاثنين المقبل، في إطار منافسات السوبر المحلى الذى يقام في الإمارات.

وحرص أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدانى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا في مشاركته في هذا السوبر.

ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.

ويجهز أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الجزائرى أحمد القندوسى بدنيا وفنيا للاستعانة به أمام الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى والذى يقام في الإمارات.

وشارك أحمد القندوسى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الركبة والذي أبعدته عن مباريات سيراميكا، ولكن يحتاج للتجهيزات البدنية والفنية ليكون جاهزا لمواجهة الأهلى.