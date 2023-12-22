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الامارات | تعرف على مواعيد مباريات الجمعة.. نهائي مونديال الأندية الأبرز

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

تقام مجموعة من المباريات القوية الجمعة، أبرزها نهائي كأس العالم للأندية 2023 الذي يجمع مانشستر سيتي الإنجليزي مع فلومينينسي البرازيلي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:

كأس العالم للأندية

18:30أوراوا ريد دياموندز -- : -- الأهلي  (المركز الثالث)

22:00مانشستر سيتي-- : -- فلومينينسي (النهائي)

00:00أستون فيلا-- : --شيفيلد يونايتد     

21:30ساسولو-- : --جنوى         

21:30إمبولي -- : -- لاتسيو        

23:45ساليرنيتانا-- : --ميلان               

23:45مونزا  -- : -- فيورنتينا

دوري روشن السعودي

19:00الأخدود-- : --الشباب       

19:00الحزم-- : --الأهلي          

19:00النصر-- : --الاتفاق

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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