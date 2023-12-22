الامارات | تعرف على مواعيد مباريات الجمعة.. نهائي مونديال الأندية الأبرز

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجمعة.. نهائي مونديال الأندية الأبرز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
تقام مجموعة من المباريات القوية الجمعة، أبرزها نهائي كأس العالم للأندية 2023 الذي يجمع مانشستر سيتي الإنجليزي مع فلومينينسي البرازيلي.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:
كأس العالم للأندية
18:30أوراوا ريد دياموندز -- : -- الأهلي (المركز الثالث)
22:00مانشستر سيتي-- : -- فلومينينسي (النهائي)
00:00أستون فيلا-- : --شيفيلد يونايتد
21:30ساسولو-- : --جنوى
21:30إمبولي -- : -- لاتسيو
23:45ساليرنيتانا-- : --ميلان
23:45مونزا -- : -- فيورنتينا
دوري روشن السعودي
19:00الأخدود-- : --الشباب
19:00الحزم-- : --الأهلي
19:00النصر-- : --الاتفاق
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news