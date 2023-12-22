الامارات | تعرف على مواعيد مباريات الجمعة.. نهائي مونديال الأندية الأبرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تقام مجموعة من المباريات القوية الجمعة، أبرزها نهائي كأس العالم للأندية 2023 الذي يجمع مانشستر سيتي الإنجليزي مع فلومينينسي البرازيلي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:

كأس العالم للأندية

18:30أوراوا ريد دياموندز -- : -- الأهلي (المركز الثالث)

22:00مانشستر سيتي-- : -- فلومينينسي (النهائي)

الدوري الإنجليزي

00:00أستون فيلا-- : --شيفيلد يونايتد

الدوري الإيطالي

21:30ساسولو-- : --جنوى

21:30إمبولي -- : -- لاتسيو

23:45ساليرنيتانا-- : --ميلان

23:45مونزا -- : -- فيورنتينا

دوري روشن السعودي

19:00الأخدود-- : --الشباب

19:00الحزم-- : --الأهلي

19:00النصر-- : --الاتفاق