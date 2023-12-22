شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وأوراوا اليوم 22 / 12 / 2023 بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية والعربية على وجه العموم والأهلاوي بصفة خاصة مباراة المارد الأحمر أمام أوراوا الياباني اليوم الجمعة الموافق 22 / 12 / 2023 بكأس العالم للأندية ، ونرصد في التقرير التالي ، أهم 5 معلومات خاصة بمباراة اليوم وإلى التفاصيل:

1_ موعد وملعب مباراة الأهلي وأوراو

يلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم .

يبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاة مرات ، أعوام 2006 و2020 و2021،.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي. 3_البرونزية الثانية حلم أوراوا الأهلي3_البرونزية الثانية حلم أوراوا الفريق الياني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي. 4_محكمة أمريكية للمباراة 4_محكمة أمريكية للمباراة تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد. 5_كولر والبرونزية الأولى يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4). 5_كولر والبرونزية الأولى

2_الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة