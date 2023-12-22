شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": المفاوضات مع لشبونة مُتقدمة لسداد غرامة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المكلف بملف القضايا الخارجية للنادى، أنه في مرحلة من المفاوضات المتقدمة مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى لسداد الغرامة التي تسبب في إيقاف قيد القلعة البيضاء.

وبعث عضو مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة اطمئنان لجمهور القلعة البيضاء خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مرحلة التفاوض مع النادى البرتغالى وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل حل أزمة القيد.

ويواصل عمرو أدهم مفاوضاته مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة، خاصة أنه يرغب فى تقسيط الغرامة، لا سيما أنها تصل لـ مليون ونصف المليون دولار، الأمر الذى يُرهق خزينة القلعة البيضاء حال دفعها "كاش".

ويأمل مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى سبورتنج لشبونة فى إبداء نوعاً من المرونة، لرفع الإيقاف عن النادى الأبيض، حتى يبدأ الأخير فى الكشف عن خريطة صفقاته ودعم الفريق، بلاعبين سوبر يسدون أوجه العجز والثغرات التى يعانى منه الأبيض وتسببت فى ابتعاده عن البطولات والألقاب.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول رد من سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا لإنهاء أزمة إيقاف القيد، ومن ثم التفاوض مع اللاعبين لتجديد العقود والتفاوض مع لاعبين جدد.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.