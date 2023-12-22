شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعاد عمر كمال عن حسابات الزمالك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج عمر كمال عبد الواحد نجم فريق مودرن فيوتشر من حسابات نادى الزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة،خاصة بعد الأنباء التى ترددت طوال الفترة الماضية عن رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى التعاقد مع اللاعب إلا أن الأمور باتت صعبة خاصة فى ظل معاناة الناى من أزمة إيقاف القيد.

ويعد عمر كمال من أبرز اللاعبين فى الدورى المصرى ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، كما يجيد التصويب على المرمى من على مدى بعيد، ويقدم مستويات ثابتة سواء مع مودرن فيوشتر أو منتخب مصر، الذى يتواجد معه بصفة مستمرة فى المعسكرات الأخيرة.

وينتظر معتمد جمال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حل أزمة إيقاف القيد فى القلعة البيضاء قبل البدء فى رسم خريطة صفقات الفريق الشتوية، وتحديد طلباته الفنية بالنسبة للمراكز التى تعانى من عجر فى الفريق ومعالجة الثغرات بها.

ويعلم معتمد جمال مدى حاجة الزمالك للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن إيقاف القيد يمنعه من تحديد طلباته فى الوقت الحالى والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم فى الفريق قبل حل هذه الأزمة.

ويكثف مجلس إدارة نادى الزمالك مفاوضاته مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى فى محاولة إلى الوصول لحل يرضى جميع الأطراف بشأن غرامة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء.

ويواصل عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمكلف بملف الغرامات الحارجية، مفاوضاته مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة، خاصة أنه يرغب فى تقسيط الغرامة، لا سيما أنها تعادل مليون ونصف المليون دولار، الأمر الذى يرهق خزينة القلعة البيضاء حال دفعها "كاش".