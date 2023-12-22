شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يطلب تقريراً طبياً عن محمود علاء ومصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً طبياً شاملاً عن حالتى محمود علاء ومصطفى شلبي للإطمئنان عليهما،بسبب الإصابة التى يعانى منها الثنائى وأبعدتهم عن المشاركة فى مباريات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

ويعانى محمود علاء من تورم فى "الكاحل" بينما يشكو مصطفى شلبى من شرخ فى وجه القدم،حيث يرغب معتمد جمال فى الاطمئنان على حالتهما خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية فى صفوف الزمالك، ويحتاجهم الفريق فى الفترة المقبلة.

واقترب مصطفى شلبى من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية و المباريات مع فريقه، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة،حيث يعانى من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق .

قال مصطفى شلبى إنه لا يعانى من أي كسور في القدم، مؤكداً أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق يتابع حالته باستمرار، نافياً ما تردد عن خضوعه لفحوصات تحت إشراف طبيب آخر خارج النادى.