موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في مونديال الأندية.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وأوراوا الياباني لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

كان الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على إتحاد جدة في مباراة الدور ربع النهائي بثلاثية مقابل هدف قبل أن يخسر مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة.

في المقابل تخطى فريق أوراوا نظيره ليون المكسيكي في ربع النهائي قبل السقوط أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية

تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية في الساعة الرابعة ولانصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية

تنقل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية عبر فضائية SSC EXTRA 3 بصوت المعلقين عبد الله الغامدي و محمد حسين أضرضور.

وكان الأهلي قد إختتم إستعداداته مساء أمس الخميس لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وشهد المران الختامي بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز باللقاء، للتتويج بالميدالية البرونزية، وإسعاد جماهير الأهلي، مطالبًا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال اللقاء.

وقام اللاعبون بأداء تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال، من أجل تجهيزهم بشكل قوي لخوض لقاء الغد.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

فيما أجرى اللاعبون تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني بالكامل، ثم تقسيمة بالكرة شارك فيها كل اللاعبين، قبل أن يختتم الفريق المران بالتدرب على ركلات الجزاء.