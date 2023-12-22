"عاوز الأهلي".. شوبير يكشف رد رمضان صبحي المفاجئ على الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاوضات نادي الزمالك مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك دخل في مفاوضات مع رمضان صبحي لضمه خلال الفترة المقبلة وتدعيم صفوف الفريق".

أضاف: "المفاجأة الكبرى في الأمر، كانت في رد اللاعب على الزمالك، ورفضه الذهاب في الوقت الحالي للقلعة البيضاء".

أكمل: "رمضان صبحي يرفض العروض داخل مصر، في الوقت الحالي على أمل العودة للنادي الأهلي مرة أخرى في الفترة المقبلة".