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الأهلى يخوض مباراته الـ25 فى كأس العالم للأندية اليوم أمام أوراوا اليابانى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع أوراوا اليابانى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يُسدل الستار عليها اليوم، وهى المباراة رقم 25 له ببطولة كأس العالم للأندية بعدما خاض 24 مواجهة سابقة.

 

وتكشف الإحصائيات أن الأهلى أصبح ثانى أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف المتصدر بالفوز فى 12 مباراة.

كما بات الأهلى أكثر نادٍ عربى وأفريقى يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فى بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقاً على صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز، ويتبقى لبطل القرن فى أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكى.

وجاءت قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات فى تاريخ كأس العالم للأندية كالتالى..

1- ريال مدريد 12 فوزا

2- الأهلى 9 فوز

 

3- برشلونة 7 فوز

 

4- مونتيرى 6 فوز

 

5- هيروشيما 5 فوز

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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