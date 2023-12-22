شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مباراته الـ25 فى كأس العالم للأندية اليوم أمام أوراوا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع أوراوا اليابانى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يُسدل الستار عليها اليوم، وهى المباراة رقم 25 له ببطولة كأس العالم للأندية بعدما خاض 24 مواجهة سابقة.

وتكشف الإحصائيات أن الأهلى أصبح ثانى أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف ريال مدريد المتصدر بالفوز فى 12 مباراة.

كما بات الأهلى أكثر نادٍ عربى وأفريقى يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فى بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقاً على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز، ويتبقى لبطل القرن فى أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكى.