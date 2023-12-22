شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام أوراوا.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع أوراوا اليابانى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التى يُسدل الستار عليها اليوم.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة اليوم مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – أكرم توفيق – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

ويبحث الأهلى عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة فى كأس العالم للأندية، فى النسخة الأخيرة بالنظام الحالى للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه فى 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي، وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

الفريق الياني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.