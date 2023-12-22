شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يتصدر 9 غيابات عن الأهلى أمام أوراوا اليابانى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلي مع أوراوا اليابانى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التى يُسدل الستار عليها اليوم.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة أوراوا اليابانى كل من أنتونى موديست للإيقاف، ورضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو للإصابة، وصلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولى ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

واصطحب الأهلى 28 لاعباً فى رحلة السعودية التى يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التى ستُشارك فى البطولة تضم 23 لاعباً فقط، وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الإمارات مُباشرة للمشاركة فى بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري. وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وتُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.