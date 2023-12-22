أن بي ايه: بيستونز يقترب من أطول سلسلة هزائم

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : مني ديترويت بيستونز بخسارته الخامسة والعشرين تواليا عندما سقط أمام ضيفه يوتا جاز 111 119 الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وبات قريبا من أطول سلسلة هزائم متتالية في موسم واحد في الدوري.

وأصبح بيستونز الآن على بعد خسارة واحدة من معادلة سلسلة كل من كليفلاند كافالييرز موسم 2010 2011 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز موسم 2013 2014، عندما تعرضا الى 26 خسارة متتالية، وعلى بعد ثلاث هزائم من أطول سلسلة هزائم على الإطلاق وهي 28 مباراة متتالية حققها سيكسرز في موسمي 2014 2015 و2015 2016.

وقال لاعب ارتكاز بيستونز كايدي كانينغهام الذي سجل 43 نقطة في الخسارة أمام أتلانتا هوكس الإثنين: "هذا هو التاريخ الذي لا يريد أحد أن يكون جزءًا منه".

وبدت الفرصة سانحة أمام بيستونز لوقف سلسلة الهزائم المتتالية خصوصا في ظل خوض يوتا لمباراته الثانية تواليا في غياب نجومه الفنلندي لاوري ماركانين وجوردان كلاركسون وتالين هورتون تاكر.

لكن بيستونز وبعد بداية مشرقة شهدت تقدمه بفارق ثماني نقاط في احدى فترات الربع الأول، انهار أمام ضيفه الذي قلب الطاولة بتسجيله 13 نقطة متتالية وأنهى الشوط الاول في صالحه بفارق ست نقاط (64 58).

واستعاد صاحب الارض توازنه نسبيا في الربع الثالث الذي كسبه بفارق اربع نقاط (30 26)، وأدرك التعادل (88 88) في الثواني الاخيرة من نهايته قبل أن يرجح الضيوف كفتهم بفارق سلة (90 88) وتعود لهم الكلمة الاخيرة في الربع الاخير (29 23) وبالتالي حسم النتيجة بفارق ثماني نقاط (119 111).

وكان كيلي أولينيك أفضل مسجل في صفوف جاز برصيد 27 نقطة، وأضاف كولن سيكستون 19 نقطة، والبديل أوتشاي أغباجي 18 نقطة.