من أجل البرونزية الرابعة.. الأهلي يواجه أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الأهلي اختبارا قويا حينما يواجه فريق أوراوا الياباني، عصر اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي يُسدل الستار عليها اليوم.

ويبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة بمشاركة 32 ناديا.

وسبق للنادي الأهلي الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين 9 مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة 9 في تاريخه والرابعة على التوالي ، فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن تُدير مباراة اليوم الحكمة الأمريكية توري بينسو، لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأن أدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

ويسعى المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4).

ويبحث الأهلي عن إسعاد جماهيره بحصد الميدالية البرونزية بعد الأداء المتواضع أمام فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين الماضي بملعب الجوهرة المُشعة في نصف نهائي البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة أوراوا الياباني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وأوراوا عبر فضائية SSC 1HD.