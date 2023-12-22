مونديال الأندية.. ديانج يعود لتشكيل الأهلي المتوقع في مباراة أوراوا الياباني

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيلة فريقه الذي يخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023.

يدخل الأهلي لقاء اليوم بالقوة الضاربة بحثاً عن حسم الميدالية البرونزية لصالحه وتعويض الخسارة الأخيرة امام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يجري كولر تعديلاً على خط وسط الأهلي بتواجد المالي أليو ديانج في التشكيلة الأساسية على حساب كوكا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوراوا الياباني

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج .

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم “كهربا” - حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية



تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية في الساعة الرابعة ولانصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية



تنقل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية عبر فضائية SSC EXTRA 3 بصوت المعلقين عبد الله الغامدي و محمد حسين أضرضور.