ناشئو المقاولون يدك شباك أسوان بسداسية نظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق نادى أسوان بسداسية نظيفة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



وأحرز أهداف المقاولون، يوسف صابر هدفان ومحمد عبدالله وأحمد تيتو و أحمد خالد وأدهم أحمد هدف لكل منهم فى المباراة التى جمعتهما بملاعب نادي المقاولون ،وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2007:



يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .

