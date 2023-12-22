تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية اليابانية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.



يخوض الأهلي مباراة اليوم بالقوة الضاربة بحثاً عن حسم الميدالية البرونزية لصالحه وتعويض الخسارة الأخيرة امام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.



تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق اليابانية:



بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسمياً مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حالياً»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1 أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبو زيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

هذا ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بأحد عشرة مشاركة، ولعب الأهلي أربع وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.