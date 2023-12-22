تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة أوراوا في مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.



موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية



تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية في الساعة الرابعة ولانصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية



تنقل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية عبر فضائية SSC EXTRA 3 بصوت المعلقين عبد الله الغامدي و محمد حسين أضرضور.