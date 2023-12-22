3 عروض أوروبية تمهد رحيل موديست عن الاهلي في يناير

تلقى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي 3 عروض أوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادم.

وانضم موديست إلى صفوف النادي الاهلي في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وتستهدف الأندية الأوروبية الثلاثة التوقيع مع موديست في الميركاتو الشتوي المقبل حيث تعمل مع التفاوض مع إدارة القلعة الحمراء الأمر الذي أكده باتريك ميندي وكيل أعمال اللاعب في تصريحات سابقة.

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وتأمل الأندية الأوروبية التوقيع مع المهاجم الفرنسي خاصًة في ظل عدم حصوله على فرصته بشكل كامل منذ انضمامه للمارد الأحمر وعدم تأقلمه بشكل سريع.

ويستعد فريق الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي أوراوا الياباني ضمن مباريات تحديد مركزي الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.