3 صفقات قوية في الزمالك بالميركاتو الشتوي.. وخطوة تحسم

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن اقتراب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع 3 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية أن هناك انفراجة كبرى في أزمة القيد بنادي الزمالك عقب الاقتراب من إنهاء كافة الأزمات التي حرمت الأبيض من القيد.

وأشار إلى أن الزمالك سيوقع مع الثلاثي عبد العزيز البلعوطي، حارس مرمى إنبي، ومحمد شحاتة، لاعب وسط طلائع الجيش، ومحمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا فوز الإعلان عن انتهاء أزمة القيد.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أصدر عقوبة ضد الفارس الأبيض بحرمانه القيد لحين سداد الغرامة الخاصة بـ«شيكابالا»، لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، البالغة 1.5 مليون دولار.

وقرر أيضًا فيفا توقيع عقوبة ضد الأبيض بحرمانه من القيد لحين سداد – الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج، لاعب النادي السابق، البالغة 270 ألف دولار.