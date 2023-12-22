إحالة رئيس الوداد المغربي للنيابة العامة بسبب المخدرات

كشفت تقارير صحفية مغريبة في الساعات القليلة الماضية عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص تحويل رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري إلى التحقيق أمام النيابة العامة في المغرب.

وبحسب ما ذكره موقع ” le360″ المغربي فإن رئيس الوداد اصبح من الأشخاص المتهمين الذين سيخضعون للتحقيق على خلفية ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وشدد الموقع المغربي على أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال أمس الحميس المشتبه فيهم الـ25 على قاضي التحقيق.

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والتمس وكيل العام إجراء تحقيق مفصل في القضية مع المشتبه فيهم المتهمين بتهم من بينها (الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية).

وكان الوداد قد خسر أمام نظيره سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، ذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.