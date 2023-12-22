الاهلي وأوراوا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي أوراوا الياباني في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب “الأمير عبد الله فيصل الرياضي الجديد” مواجهة الاهلي أمام أوراوا الياباني ضمن فعاليات تحديد مركزي الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

وبدأ المارد الأحمر مشواره في مونديال الأندية بالنسخة الحالية بفوز عريض على نظيره نادي الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين.

وكان أوراوا قد حقق الفوز على نظيره نادي ليون المكيسكي في دور ربع نهائي البطولة العالمية قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني

ستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام بطل آسيا اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة عبر قناة ” ssc” الرياضية السعودية الناقل الحصري للبطولة العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد أوراوا الياباني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.