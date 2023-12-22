محمد عبد المنعم يجدد لـ الاهلي مقابل 15 مليون جنيه.. إعلامي يوضح

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عن تطورات جديدة بخصوص مفاوضات النادي الاهلي لتجديد عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر.

وارتبط اسم محمد عبد المنعم بالرحيل عن أسوار النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل تلقيه عددًا من العروض الخارجية سواء من الدوريات الخليجية أو الأوروبية.

وأكد سعيد في تصريحات تليفزيونية أن الاهلي قرر رفع العرض المالي المقدم لتجديد عقد نجم المارد الأحمر لـ 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك من أجل إقناعه بالتجديد.

اقر أيضًا: 3 عروض أوروبية تمهد رحيل موديست عن الاهلي في يناير

وأوضح عبد المنعم عن تفاصيل العقد الجديد بحصول عبد المنعم على 15 مليون على أن يكون مدة العقد بين الطرفين 3 سنوات إضافية.

وأشار إلى أن اللاعب سينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية موسم 2024-2025، وهو ما يدفع بطل أفريقيا جديًا للتجديد معه من أجل إقناعه غلق ملف الاحتراف الخارجي.