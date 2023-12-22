القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأوراوا الياباني فى كأس العالم للأندية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلي في الرابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة الموافق 22 /12 /2023 اختبارا قويا حينما يواجه أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم.

ويبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاة مرات ، أعوام 2006 و2020 و2021.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأوراوا الياباني بكأس العالم للأندية

تذاع مباراة الأهلى وأوراوا الياباني على قناة SSC HD Sports فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.