شكرا لقرائتكم خبر عن 246 مليون جنيه القيمة التسويقية لكأس السوبر المصرى فى نسخته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من كأس السوبر المصرى، والذى يقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق، بعدما كان يقام بين فريقين فقط هما بطل الدورى وبطل الكأس، والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

وجاءت القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة فى البطولة بنحو 72 مليونا و430 ألف يورو أى ما يعادل 246 مليونا و620 ألف جنيه.

وتصدر النادى الأهلى قائمة أغلى الفرق التى جاءت كالتالى..

الأهلى.. 30 مليونا و450 ألف يورو

بيراميدز.. 21 مليونا و730 ألف يورو

سيراميكا.. 10 ملايين و230 ألف يورو

مودرن فيوتشر.. 9 ملايين و930 ألف يورو

ومن المقرر أن تقام أولى مباريات السوبر المصري بين بيراميدز ومودرن فيوتشر في تمام الثالثة عصر الاثنين المقبل، على أن يلتقى النادى الأهلى مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الدور نصف النهائى من البطولة.

يذكر أن النادى الأهلى هو حامل لقب كأس السوبر المصرى، عن النسخة الأخيرة، حيث توج به الفريق الأحمر عقب تغلبه على فريق بيراميدز بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب محمد بن زايد فى العاصمة الإماراتية.