شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يسجل إنجازا تاريخيا اليوم أمام أوراوا اليابانى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، لتسجيل إنجاز تاريخى اليوم فى كأس العالم للأندية حال مشاركته فى مباراة فريقه أمام أوراوا اليابانى، بعدما أصبح الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 14 مباراة، وحال مشاركته اليوم سيرفع رصيد مشاركاته لرقم 15، وجاء سجل مشاركات الشحات بواقع 4 مع العين الإماراتى و10 مع الأهلى.

وبات حسين الشحات على موعد مع التاريخ حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته اليوم أمام أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم.

ويحتاج حسين الشحات لتسجيل ثلاثة أهداف لخطف زعامة هدافى كأس العالم للأندية والتى يحتلها البرتغالى كريستانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

عادل حسين الشحات لاعب الأهلي الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح فى التسجيل فى 4 نسخ مختلفة فى بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات فى كأس العالم للأندية فى 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

فيما سجل بنزيما فى 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.