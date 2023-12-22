شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على أوراوا اليابانى فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية والعربية على وجه العموم والأهلاوى بصفة خاصة مباراة المارد الأحمر أمام أوراوا اليابانى اليوم الجمعة الموافق 22 / 12 / 2023 بكأس العالم للأندية.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو وتبلغ القيمة التسويقية لـ أوراوا اليابانى 19.35 مليون يورو.

ويلعب الأهلى للمرة السادسة فى تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائى وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالى، فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية فى تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلى التونسى.

وتُدير الأمريكية تورى بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالى، حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4).