شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى قبل مواجهة أوروا اليابانى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدى البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث الأهلى عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة فى كأس العالم للأندية، فى النسخة الأخيرة بالنظام الحالى للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه فى 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا، حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

ويلعب الأهلى للمرة السادسة فى تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائى، وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

الفريق الياباني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.