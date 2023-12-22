شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يشعلون الميركاتو الشتوى.. مروان حمدى وزيزو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء موسم الانتقالات الشتوية، التى تستعد فيها الأندية، لترتيب البيت الداخلى والتعاقد مع لاعبين جدد لسد أوجه العجز والنقص لديها أو حتى رحيل آخرين لفرض حالة من النظام والاستقرار، ويتصدر المشهد فى دورى "nile" 5 لاعبين يشعلون أجواء الميركاتو الشتوى المقبل نسلط عليهم الضوء فى السطور التالية.

مروان حمدى لاعب المصرى

ارتبط اسم مروان حمدى بالنادي الأهلي ودخل في دائرة اهتمامات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق البورسعيدى، قبل أزمته الأخيرة مع الفريق.

وتسود حالة من الترقب لدى إدارة المصري لموقف اللاعب خاصة في ظل عدم وجود عروض رسمية لرحيل مروان حمدي في يناير، وهو ما يفتح الباب أمام الرحيل المجاني لهاجم المصري مع استمرار إيقافه واستبعاده من خوض المباريات.

زيزو نجم الزمالك

بات أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك هدفاً للأندية الخليجية فى الانتقالات الشتوية المقبلة وعلى رأسها الشباب حسبما أكد والده مصطفى سيد، أن نادى الشباب السعودى أرسل عرضًا لمسئولى القلعة البيضاء لضم "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وأوضح مصطفى سيد أن عرض الشباب السعودى وصل للزمالك بقيمة 6 ملايين دولار، يسددها النادى السعودى نظير الحصول على خدمات اللاعب، وأن الأمر دخل فى مرحلة المفاوضات بين الناديين، ومن المتوقع أن يزيد فريق الشباب عرضه من أجل الحصول على خدمات زيزو.

أوفا مهاجم إنبى

وضعت إدارتا الأهلى والزمالك أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى على رادارهما فى الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد مع الفريق البترولى خطف به البساط من تحت أقدام نجوم كبار في الدورى.

تنتظر إدارة نادى إنبى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر

كثف النادي الأهلي مفاوضاته مع مودرن فيوتشر للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل، لدعم صفوف القلعة الحمراء، استعداداً لاستكمال المشوار الأفريقي والمحلي.

الأهلي هو الأكثر جدية في التفاوض مع مودرن فيوتشر للتعاقد مع عمر كمال، لاسيما أن هناك رغبة قوية من اللاعب في الانتقال للأهلي، لاسيما أن عقد اللاعب مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، والانضمام إليه بالمجان في نهاية الموسم الجاري.

مابولولو

يتصدر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى المشهد في الدورى أيضاً، خاصة أنه على رأس قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف ويقدم مستوى جيد مع الفريق، لكن مجلس إدارة النادي السكندرى لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولا يزال موضوع رحيله محل دراسة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير بقاء اللاعب في قلعة الشاطبي خلال الأيام المقبلة.

وأكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ناديه تلقى عروضا سعودية وقطرية خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع مابولولو، رافضا الإفصاح عن هوية الأندية الراغبة في ضم اللاعب.