شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين معتمد جمال ومسئولى الزمالك لرسم مستقبل الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء للاتفاق على خطة الفريق الأبيض، فى الفترة المقبلة ورسم مستقبل المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوقف الدولى القادم، والذى ينشغل فيه المنتخب الوطنى بخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ويسلم معتمد جمال تقريراً مفصلاً لإدارة القلعة البيضاء يتضمن ما تم إنجازه منذ توليه المهام الفنية للفريق، فضلاً عن انطباعاته عن مستوى بعض اللاعبين، لحسم ملف الراحلين في الميركاتو الشتوي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة اليوم قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.