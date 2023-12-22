شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين معتمد جمال ومسئولى الزمالك لرسم مستقبل الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء للاتفاق على خطة الفريق الأبيض، فى الفترة المقبلة ورسم مستقبل المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوقف الدولى القادم، والذى ينشغل فيه المنتخب الوطنى بخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.
ويسلم معتمد جمال تقريراً مفصلاً لإدارة القلعة البيضاء يتضمن ما تم إنجازه منذ توليه المهام الفنية للفريق، فضلاً عن انطباعاته عن مستوى بعض اللاعبين، لحسم ملف الراحلين في الميركاتو الشتوي.
يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز