شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات جمعت الاهلى مع أندية أسيا قبل مواجهة أوراوا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع أوراوا اليابانى في الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

والتقى الأهلى مع الأندية الآسيوية 8 مرات فى بطولة كأس العالم للأندية، نجح فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات، البداية كانت أمام اتحاد جدة فى نسخة 2005 باليابان وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد، والمباراة الثانية كانت أمام سيدنى الأسترالى فى 2005 أيضاً، وخسر المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

بينما فى اللقاء الثالث خسر الاهلى من إيلايد الأسترالى بهدف دون رد فى نسخة 2008، وفى اللقاء الرابع فاز الأهلى على هيروشيما اليابانى بهدفين مقابل هدف فى نسخة 2012 ، وفى اللقاء الخامس خسر المارد الاحمر من غوانزو الصينى بهدفين دون رد فى نسخة 2013 التى أقيمت بالمغرب .

وفى اللقاء السادس فاز الأهلى على الدحيل القطري بهدف دون رد فى نسخة قطر 2021، وفى اللقاء السابع فاز الأهلى على الهلال السعودى برباعية دون رد فى نسخة 2022 بالإمارات، وأخيرا فاز الأهلى على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية.

الفريق الياني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.



