شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الأهلى فى كأس العالم للأندية بـ8 نسخ قبل مواجهة أوراوا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة مباراة قوية أمام أوراوا اليابانى على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم، ويبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاة مرات ، أعوام 2006 و2020 و2021.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلى للدور نصف النهائى خمس مرات، حقق فى ثلاثة منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، وفى فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذى صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شارك فى كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم صعودا لمنصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.