شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الرسمية لبعثة مودرن فيوتشر قبل التوجه إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى لمودرن فيوتشر الصورة الرسمية لبعثة الفريق، التى تستعد للسفر إلى دولة الإمارات صباح اليوم الجمعة، استعدادا لخوض مباريات بطولة السوبر المحلى المقرر أن تنطلق يوم 25 من الشهر الجارى بالمشاركة مع الأهلى وبيراميدز وسيراميكا.

وقرر البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر اصطحاب جميع اللاعبين ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الامارات، وذلك استعدادا لخوض المباريات والاستعانة ببعضهم فى المواجهتين.



فيوتشر

ويشارك فريق مودرن فيوتشر فى بطولة السوبر المصرى فى نسختها الأولى بمشاركة 4 أندية وهي الأهلى وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا.

وستقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

وتنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى الأهلى نظيره سيراميكا في نفس ذلك اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.