الأهلي وأوراوا الياباني ونهائي مونديال الأندية.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 22-12-2023، عدد من المباريات الهامة، أبرزها مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني، ومانشستر سيتي أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وحصد الميدالية البرونزية بـ كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليا في السعودية.

كما تقام اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

ونستعرض لكم جدول مباريات مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس العالم للأندية 2023

الأهلي × أوراوا، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة SSC1 hd.

مانشستر سيتي × فلومينينسي، تلعب المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، تذاع على قناة قناة SSC1 hd.

الدوري السعودي

الشباب × الأخدود، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة SSC EXTRA 2.

الأهلي × الحزم، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة SSC EXTRA 1

النصر × الاتفاق، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة SSC 5HD.

الدوري الإيطالي

ساسولو × جنوى، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 2.

إمبولي × لاتسيو، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 1.

ساليرنيتانا × ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 1.

مونزا × فيورنتينا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 1.