فريق ذوى القدرات بالمقاولون يحققون ميداليات والجمباز يتألق

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب على توجيه التهنئة لأبناء النادى الذين حصدوا ميداليات ومراكز متقدمة في كأس مصر لألعاب القوى لذوي القدرات الخاصة والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي، على ملعب فرعي رقم ٤ خلال الفترة من ١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/١٢/١٨.

خلال منافسات البطولة شارك ذئاب الجبل ب ٣ لاعبين حصدوا عدد ٥ ميداليات مختلفة عبارة عن:-

* ٣ ميدالية ذهبية

* ٢ميدالية برونزية

حصلت اللاعبة ملك هشام عبد المنعم على الميدالية الذهبية في رمى الرمح

والميدالية الذهبية في دفع الجلة.

وحصل اللاعب عمر هشام محمود على الميدالية الذهبية في رمي الرمح

والميدالية البرونزية في رمي القرص.

وحصدت اللاعبة رحاب أحمد سليم على الميدالية البرونزية في رمي القرص، وحصلت على المركز الرابع في دفع الجلة.

وجه موسى علي موسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ جلال فراج المدير التنفيذي للنادي الشكر للاعبين الفائزين، وللأستاذة أمينة بدوي مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي والجهاز الفني الذي يتكون من المدير الفني للفريق كابتن أحمد صبحي عبد الخالق والمدرب العام للفريق دكتور علي أحمد عبد العليم ومدرب الفريق كابتن حسام أحمد وإداري الفريق أستاذ محمد شعبان ، متمنياً لهم مزيد من البطولات.

فريق الجمباز بالمقاولون يحصد على ميداليات فى بطولة الجمهورية



حصل فريق المقاولون العرب للبراعم فنى رجال على ٥ ميدالية ذهبية وميدالية برونزية و٢ ميدالية مشاركة وترتب روتيشن.

حصل اللاعب إبراهيم مصطفى إبراهيم على ميدالية ذهبية وأول روتيشن، كما حصل اللاعب حمزه أحمد عبد الفتاح على ميدالية ذهبية وثالث روتيشن.

واللاعب البراء محمد زكريا على ميدالية ذهبية وثامن روتيشن فى بطولة الجمهورية المقامة فى نادى مدينه نصر، ويتكون الجهاز من:-

المدير الفنى ك أحمد شاكر

مدرب عام ك محمود شاكر

مدرب الفريق ك على رزق

مدرب الفريق ك محمود ابراهيم.

