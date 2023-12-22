بعثة فيوتشر تستعد للسفر إلى الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت منذ قليل بعثة فريق مودرن فيوتشر، مطار القاهرة في طريقها إلى ابو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نادي بيراميدز يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلاً من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة