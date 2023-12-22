الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات كأس العالم للأندية في آخر نسخها بالنظام الحالي حيث تقام في الرابعة والنصف عصراً مواجهة بين الأهلي وأوراوا الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث على ملعب (مدينة الأمير عبد الله الفيصل) الرياضية ثم يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي في اللقاء النهائي ضد فلومينينسي البرازيلي على ملعب (الجوهرة المشعة).

ويبحث الأهلي عن حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية بعدما حصد برونزية نسخ 2006 و2020 و2021.

ويأمل الفريق الأحمر حصد أول ميدالية مونديالية تحت قيادة مدربه الحالي السويسري مارسيل كولر ، وفاز الأهلي في ربع النهائي على حساب اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 ثم خسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 0-2.

ونجح أوراوا الياباني في الوصول لهذه المباراة بعد الفوز على كلوب ليون المكسيكي في ربع النهائي بنتيجة 1-0 ثم الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي بنتيجة 0-3.

واستعد الأهلي للمباراة وسط حالة من الحزن التي سيطرت على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام فلومينينسي ، ومنح كولر لاعبيه راحة من التدريبات أمس الأول الأربعاء.

وأكد كولر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يتمنى تحقيق الفوز على أوراوا بطل آسيا وحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة أوراوا

وعقد كولر محاضرات مكثفة للحديث عن نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الياباني وشرح بعض الأخطاء التي وقع بها لاعبو الأهلي في لقائي الاتحاد وفلومينينسي.

ومن المقرر أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعلي معلول للدفاع مع ثلاثي الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور "محمد مجدي أفشة" مع ثلاثي الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.